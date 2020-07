Attualità

Domani a Vittoria i funerali del 20enne Filippo Calvo

I funerali del 20enne Filippo Calvo si terranno domani, 30 luglio, alle ore 16,30 nella chiesa della Madonna del Rosario a Vittoria. Filippo è morto ieri all’ospedale Cervello di Palermo dove era stato trasferito in elisoccorso lunedì mattina a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente avvenuto domenica notte a Scoglitti. La salma del giovane sarà restituita alla famiglia oggi dopo che ieri è stato eseguito il prelievo di organi. Filippo è morto nel giorno dei funerali della fidanzata Eliana Denaro di 17 anni morta sul colpo nell’incidente.I due viaggiavano a bordo di uno scooter in via Pescara a Scoglitti quando si sono scontrati con un’auto.