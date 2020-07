Jazz sotto le stelle a Sampieri

Appuntamenti

Scicli - Si entra nel vivo dell’estate 2020 del PataPata con tutti i servizi che servono per rendere indimenticabile la propria vacanza a Sampieri: ristorante, lounge bar, pizzeria, servizi in spiaggia, dj-set, concerti live, presentazioni di libri e giovedì 30 luglio si inaugura anche la rassegna “Jazz sotto le stelle” che, tutti i giovedì, fino al 27 agosto, con inizio alle ore 21.30, incanterà il popolo del PataPata con raffinate improvvisazioni musicali, intense e libere, concentrate ed estasianti. Un trasporto di emozioni e una rigenerazione dell’anima a pochi metri dal mare, tra sogno e realtà.Si parte con il Giuseppe Blanco Quartet: il basso di Alberto Fidone, la batteria di Marcello Arrabbito e il sax di Armando Barni creeranno suadenti suggestioni musicali insieme al piano del fuoriclasse Giuseppe Blanco, originario di Scicli, che in poco tempo si è imposto sulla scena musicale nazionale ed internazionale per la sua straordinaria capacità di miscelare sulla tastiera del suo pianoforte estro creativo e tecnica, arrivando a collaborare con Jazz MI, Area M, Novara Jazz, MIT Jazz Festival, Bologna Jazz e a suonare presso il Teatro Arcimboldi, il Teatro dal Verme, il Teatro Piccolo Strehler, il Teatro Piccolo Grassi, il Castello Ursino e il Teatro Burri.