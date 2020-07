Il flamenco Ritmo e la musica del Trio Lanzini a Ragusa

Appuntamenti

Ragusa – Continua l’estate iblea in compagnia della musica internazionale di Melodica con la direzione artistica di Diana Nocchiero e il patrocinio dell’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Ragusa. Il 31 luglio il viale centrale dei Giardini Iblei di Ragusa Ibla, che ospitano eccezionalmente gli ultimi appuntamenti in calendario, accoglieranno “Ritmo”, uno spettacolo tutto al femminile, intimo, lineare, eppur potente, con protagoniste la ballerina di flamenco Deborah Idelia Brancato e la percussionista Valentina Bottino. Il 2 agosto invece sarà il Trio Lanzini con il concerto “Salotto Musicale in... giardino” a conquistare il pubblico ragusano. Lo spettacolo “Ritmo” con in un sogno metterà in scena la dinamicità della vita che nasce da un ritmo appunto, quello cardiaco, lo stesso che ci accompagnerà sempre, costantemente e incessantemente, quasi a ricordarci attimo per attimo, che bisogna vivere. La bailaora riporterà la vita alla sua origine: accompagnata dalle percussioni che sottolineano ed enfatizzano il ritmo, vivrà, come fa ogni creatura, passando per lo stupore il gioco, la meraviglia, l’amicizia, la gioia, che seppur noi non ce ne accorgiamo, danzano sempre in noi. La ballerina Deborah Idelia Brancato studia danza classica e teatro-danza a Milano, in seguito si trasferisce a Granada in Spagna e studia flamenco presso la scuola di danza Carmen de las cuevas. Si trasferisce a Siviglia dove si diploma in danza classica e flamenco presso l’Accademia Fundacion Cristina Hereen de Arte Flamenco. In Spagna studia con i migliori insegnanti. Ha danzato in importanti sale e teatri come la Sala degli stemmi del Teatro Massimo di Palermo, il Teatro Politeama Garbali di Palermo , Il Teatro Pirandello di Agrigento.La musicista Valentina Bottino inizialmente studia chitarra classica con il maestro Mario Modestini poi si accosta al flamenco con la guida della Bailaora Deborah Idelia Brancato e il musicista Marcello Savona. Ha perfezionato la tecnica del cajon presso la Scuola di flamenco Amor de Dios di Madrid. Il 2 agosto spazio invece al Trio Lanzini, una famiglia di musicisti da tre generazioni che riunisce il padre Giovanni, clarinettista di lungo corso e di fama internazionale, con i figli Michele ed Elisa, giovani e promettenti professionisti già membri di orchestre e di gruppi di musica da camera di rilievo. Il programma presentato è al tempo stesso tanto godibile quanto di estremo interesse e crea un clima intimo e salottiero, di facile e intuibile ascolto, nel quale il clarinetto duetta e gareggia col violino, sopra l’attento e gustoso basso continuo svolto dal violoncello.Apertura al pubblico per entrambe alle ore 20:30, i concerti inizieranno alle ore 21:00. Biglietto 10 €. Gli abbonati alla 25^ Stagione Melodica potranno ovviamente entrare gratuitamente, ma a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid è obbligatoria la prenotazione da effettuare telefonicamente al numero 3669790999 entro le ore 13:00 dello stesso giorno del concerto. Si prega di venire con la mascherina e di arrivare in anticipo per entrare con le regole di distanziamento.