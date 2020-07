Dimagrire: dieta o esercizio?

Salute e benessere

Dimagrire con dieta o esercizio? Quando si decide di perdere peso oltre a seguire una buona e sana alimentazione ipocalorica si deve fare anche esercizio fisico? Secondo il nutrizionista e consulente del benessere Donovan Grant la risposta è semplice: la dieta è più vantaggiosa rispetto all’esercizio fisico per perdere peso. “Dieta ed esercizio fisico sono entrambi molto importati per la perdita di peso. Tuttavia, la dieta fa il 75 per cento in più rispetto a quanto l’esercizio fisico è in grado di fare”, ha detto Grant. “Con l’esercizio fisico si ha meno controllo sul peso che si perde. Devi essere disciplinato nel seguire regime di esercizio e devi essere certo di capire i tipi di esercizio che si stanno facendo ed i risultati che danno”, ha continuato. Inoltre ha aggiunto che molte persone hanno l’idea sbagliata che l’esercizio da solo li farà eliminare i chili, ma perdere qualche centimetro non porta necessariamente alla perdita di peso.Egli ha detto che l’esercizio fisico aumenta anche l’appetito, che potrebbe in realtà essere controproducente. Ha raccomandato che le persone che stanno iniziando il loro sforzi per perdere peso prendano in considerazione di combinare dieta ed esercizio perché entrambi hanno essenziali benefici per la salute e il benessere. “Mentre la dieta è più efficace, l’esercizio fisico regolare è altrettanto importante e fondamentale per garantire il mantenimento della perdita di peso. Esercizio favorisce il controllo del peso ed è eccellente per il rassodamento della pelle e del corpo man mano che si perde peso”, ha detto Grant.Quindi non tralasciate l’esercizio fisico, ma se volete perdere qualche chilo di troppo seguire una dieta dimagrante è la migliore soluzione.