Aceto di mele per dimagrire e per una pelle da star

Bere un bicchiere di acqua al mattino con un po’ di aceto di mele aiuta dimagrire e ad avere una pelle da star. E’ uno degli ultimi rimedi naturali seguiti da star e celebrità. L’aceto di mele si può anche consumare per condire insalate al posto di berlo in un bicchiere di acqua al mattino. L’attrice Megan Fox ha detto che a causa del suo desiderio per i dolci, a volte si “disintossica” dagli zuccheri con una combinazione di aceto di mele e acqua, sostenendo che “pulisce a fondo il sistema”. La top model Miranda Kerr ci condisce la sua insalata, mentre l’attrice Gwyneth Paltrow e la cantante Madonna si basano su di esso per mantenere i loro aspetti sotto controllo, riferisce dailymail.co.uk.A Londra c’è anche un ristorante con un menù dedicato all’aceto fermentato. Il ristorante in questione è il “Raw Duck” di Londra; è un ristorante che ha un menu dedicato agli alimenti fermentati – e l’aceto di mele con un po ‘di zucchero e mela grattugiata lasciato a fermentare per tre giorni è uno dei suoi intrugli più popolari. “Questi alimenti sono ottimi per la rimozione delle tossine e di aiuto per la digestione,” riferisce il proprietario Rory McCoy. “Quando si parla di probiotici, pensiamo a quegli yogurt prodotti in serie, ma in realta questi sono la cosa vera. La gente dovrebbe sapere di loro. Cerco di bere dell’aceto o mangiare un cibo fermentato ogni giorno per la mia salute”, ha aggiunto McCoy. Katy Mason, nutrizionista presso il Centro Nutri, dice che l’aceto è stato usato per secoli per molti scopi tra cui la preparazione di sottaceti, come condimento e per la salute.“Se cercate su internet troverete affermazioni che l’aceto, in particolare aceto di mele, potrà alleviare quasi ogni disturbo che vi venga in mente,” ha detto. “I terapeuti nutrizionali sono a conoscenza di questo prodotto da anni e spesso lo consiglio ai clienti per contribuire a stimolare la digestione, alcalinizzare il corpo e aiutare con la perdita di peso”, ha aggiunto.