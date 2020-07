Vittoria, dopo Eliana muore anche il fidanzato di Filippo Calvo

Cronaca

Vittoria - E’ morto anche Filippo, il fidanzato di Eliana Denaro, la 17enne morta sul colpo in un incidente stradale avvenuto nella notte di domenica a Scoglitti. I due fidanzati viaggiavano a bordo di uno scooter quando per cause in corso di accertamento si sono scontrati con un’auto. Filippo Calvo era stato trasportato in gravi condizioni al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria e ieri mattina era stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cervello di Palermo, dove è deceduto stamattina. Oggi a Vittoria, dove è stato proclamato il lutto cittadino per i funerali di Eliana, c'è tristezza anche per la morte di Filippo.