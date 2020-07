Attualità

Vittoria, lacrime e dolore per i funerali di Eliana Denaro Vittoria, lacrime e dolore per i funerali di Eliana Denaro

Galllery

Vittoria - Tante lacrime e commozione oggi nella chiesa Santa Maria Goretti a Vittoria per l’ultimo saluto alla 17enne Eliana Denaro morta in un incidente stradale a Scoglitti nella notte di domenica. Amici e conoscenti si sono uniti al dolore della famiglia per la morte prematura della splendida Eliana. Una chiesa gremita e avvolta nel dolore e nell’incredulità della tragedia. Oggi ad aumentare il dolore anche la notizia della morte all’ospedale Cervello di Palermo, del fidanzato 20enne Filippo Calvo. I due fidanzatini viaggiavano a bordo di uno scooter quando domenica notte si sono scontrati con un’auto in via Pescara a Scoglitti.Per la 17enne l’impatto è stato mortale mentre il 20enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vittoria e nella mattinata di ieri in elisoccorso all’ospedale Cervello di Palermo dove stamattina è deceduto. I suoi organi saranno donati. Tutta Vittoria piange i due giovani, vittime dell’ennesimo incidente mortale nel territorio ragusano.