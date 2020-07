Attualità

Vittoria e il dolore per la morte di Eliana e Filippo Vittoria e il dolore per la morte di Eliana e Filippo

Vittoria - “Ci stringiamo al dolore dei familiari del 20enne Filippo Calvo che questa mattina ha smesso di vivere. L'ennesima tragedia della strada che deve fare riflettere tutta la comunità vittoriese sull'importanza della sicurezza su strada”- ha commentato la Commissione straordinaria del Comune di Vittoria. Ieri sempre la Commissione Straordinaria aveva diramato una nota per proclamare il lutto cittadino per oggi, 28 luglio, giorno dei funerali della 17enne Eliana Denaro la fidanzata di Filippo morta sul colpo nell’incidente avvenuto domenica notte a Scoglitti. I due fidanzati viaggiavano a bordo di uno scooter quando per cause in corso di accertamento si sono scontrati con un’auto in via Pescara.La 17enne è morta subito dopo l’incidente mentre il 20enne è stato trasportato prima al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria e ieri mattina trasferito in elisoccorso all’ospedale Cervello di Palermo.