Ragusa, donati dispositivi medici anti Covid 19 ai carabinieri

Attualità

Ragusa - Lunedi 27 luglio 2020 la ditta Cappello Group SPA ha fatto dono al Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa di un cospicuo numero di dispositivi medici di protezione individuale. L’azienda durante il periodo dell’emergenza sanitaria ha ideato, progettato e prodotto una maschera che, dopo aver brevettato e ottenuto il via libera del ministero della Salute, ha cominciato a commercializzare oltre che in Italia ed Europa anche in America e Medio Oriente. I responsabili dell’azienda iblea nel corso di una riunione presso gli stabilimenti, durante la quale sono state illustrate le caratteristiche del prodotto e le varie fasi della lavorazione, hanno voluto fare dono delle mascherine ai Carabinieri del Comando Provinciale con la consegna simbolica al Comandante Provinciale Col. Gabriele Gainelli che li ha ringraziati per la generosità e la sensibilità verso l’Istituzione.I Dispositivi di Protezione Individuali risultano essere di fondamentale importanza e saranno distribuiti ai militari dell'Arma, impegnati quotidianamente nei consueti servizi di controllo del territorio e di prossimità con il cittadino, ma anche nella lotta all’emergenza epidemiologica in corso.