Euro, le monete che valgono oltre 6 mila euro

Roma - In circolazione ci sono moltissime monete in euro rare che possono valere oltre i 6 mila euro. Si tratta di monete che valgono una fortuna perché appartengono ad un’edizione limitata coniata in occasione di omaggi o anniversari storici. Vediamo nel dettaglio quali sono ed il loro valore stimato dai collezionisti. Tra le monete più ricercate ci sono quelle da 1 centesimo. In particolare quella da 1 cent coniata in Italia nel 2002 e venduta all’asta per quasi 7.000 euro. O, ancora, i 2 euro celebrativi il cui valore stimato può arrivare fino a 2.000 euro. Tra quelle più ricercate dai collezionisti c’è quella da 1 centesimo italiano che vale fino a 6.600 euro. Nel 2002, in Italia 7.000 monete da 1 centesimo furono trasformate per errore in monete da 2 cent.Sul rovescio la moneta presentava la Mole Antonelliana invece di Castel del Monte in Puglia, raffigurato su 1 cent. italiano. Quest’errore ha dato vita a una vera e propria guerra all’ultima offerta, alla fine della quale uno di questi centesimi difettati è stato venduto all’asta per 6.600 euro, da un prezzo di partenza di 2.500 euro. Ad oggi solo poche di queste monete da 1 cent. con la Mole sono state ritrovate, il che significa che c’è la possibilità che tu possa essere in possesso di una di queste.