Granita alla fragola: ricetta siciliana Granita alla fragola: ricetta siciliana

Ragusa - La granita di fragole è tre le granite più consumate in estate soprattutto in Sicilia. Esistono vari tipi di ricette noi ne elenchiamo una siciliana facile da preparare in casa. Vediamo quali ingredienti occorrono: 500 g fragole pulite, 150 g acqua, 170 g zucchero e mezzo succo di limone. Ora vediamo come si prepara: lavate le fragole ed eliminate il picciolo. Pesatene circa 500 g e tagliatele in pezzi. Tritate le fragole fino a ridurle in purea. Tritate le fragole fino a ridurle in purea. Mettete la purea di fragole in un pentolino dal fondo spesso insieme a 100 g di zucchero e mescolate. Mettete sul fornello e fate cuocere a fiamma bassa, sempre mescolando, fino a raggiungere il bollore. Circa 5 minuti.A parte portate a bollore l'acqua con lo zucchero rimasto (70 g) a fiamma bassa e mescolando di tanto in tanto. Circa 2 minuti. Unite l'acqua con lo zucchero allo sciroppo di fragole, mescolate e fate raffreddare. Unite il succo filtrato di mezzo limone. Versate il composto in un contenitore da mettere nel congelatore. A questo punto tirate fuori la granita di fragole dal congelatore ogni 1 o 2 ore e quando vedete che iniziano a formarsi i cristalli di ghiaccio, con una forchetta o un cucchiaio mescolate la granita cercando di rompere i cristalli. A questo punto tirate fuori la granita di fragole dal congelatore ogni 1 o 2 ore e quando vedete che iniziano a formarsi i cristalli di ghiaccio, con una forchetta o un cucchiaio mescolate la granita cercando di rompere i cristalli.La granita va tirata fuori dal congelatore circa 10-15 minuti prima di servirla.