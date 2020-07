Incidente a Scoglitti: muore una 17enne

Cronaca

Una ragazza di 17 anni è morta la notte scorsa, intorno alle ore 2, in un incidente stradale avvenuto a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria. Secondo le prime informazioni la ragazza viaggiava a bordo di uno scooter con il suo fidanzato quando è avvenuto lo scontro con un’auto. L’incidente è avvenuto in via Pescara. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. Inutili i tentativi di salvare la 17enne morta a seguito delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Il fidanzato è stato trasportato in ospedale dove si trova ricoverato in prognosi riservata.Per i rilievi le Forze dell’Ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.