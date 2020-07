Romualdo Polara primario del pronto Soccorso di Modica

Attualità

Ragusa, 27 luglio 2020 – È il dr. Romualdo Polara, modicano, il nuovo primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Nominato dal direttore generale, Angelo Aliquò, a seguito di concorso della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione della direzione dell’UOC Pronto Soccorso del presidio ospedaliero modicano. In pochi mesi la direzione generale dell’Asp ha completato le selezioni pubbliche per l’attribuzione degli incarichi di struttura complessa per: Medicina, Cardiologia e Chirurgia. Due sono stati i candidati ritenuti idonei che hanno riportato il seguente punteggio: Teresa Barrano e Romualdo Polara. Il conferimento dell’incarico e, conseguenziale, immissione in servizio del dr. Polara nella qualità di direttore di struttura complessa, avverrà a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro individuale.Il dr. Polara vanta un curriculum di grande prestigio: Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode in data 7 aprile 1994 presso la Facoltà di Medina e Chirurgia dell’Università di Catania. Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale con voti 70/70 e lode presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Catania presso la Sezione di Chirurgia d’Urgenza e Generale del Dipartimento di Chirurgia dell’Ospedale Vittorio Emanuele di Catania; nel 1997 presso il Dipartimento di Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Policlinico A. Gemelli. Dottorato di Ricerca in “Traumatologia” nel 2003 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Catania; dal 2002 al 2003 l’attività di ricerca è stata svolta presso il Dipartimento di Chirurgia della Medical School dell’Università di Malta, presso il St. Luke Hospital. Dirigente Medico presso la MCAU dell’Ospedale Maggiore di Modica e dal 4 dicembre 2018 a tutt’oggi ha ricoperto la carica di Direttore FF della MCAU di Modica sec. Art. 18 e seguenti. Al nuovo primario vanno gli auguri della direzione strategica dell’Azienda Sanitaria. Foto: Romualdo Polara