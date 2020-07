Marina di Modica e Maganuco le spiagge Caretta Caretta

Attualità

Modica - Le spiagge di Marina di Modica e Maganuco sono pulite ed accoglienti. Prima ancora che le opinioni e le sensazioni dei residenti e dei turisti, lo dimostra il fatto che le spiagge modicane sono scelte da ‘clienti difficili’ e rari come le tartarughe Caretta Caretta che per depositare le loro uova selezionano solo luoghi puliti e tranquilli. In provincia di Ragusa, attualmente, sono stati censiti 12 nidi dislocati nei quasi 50 km di costa. Di questi ben 6 sono presenti in territorio modicano, le cui spiagge non raggiungono neanche i 3 km di estensione. Una concentrazione altissima, dunque, che rappresenta la migliore e più importante certificazione che la stessa natura assegna ai due litorali modicani.Già lo scorso anno la deposizione di oltre 100 uova da parte della Caretta Caretta era stato seguito con grande attenzione da parte dei bagnanti e da parte del personale qualificato di WWF che, come quest’anno, avevano recintato la zona per proteggerla dalla persone. “Attualmente – commentano il Sindaco e l’Assessore Lorefice – 4 nidi sono a Marina di Modica e 2 a Maganuco. Sono costantemente monitorati e rappresentano una grande attestazione della qualità delle nostre spiagge. La più importante perché spontanea, un riconoscimento senza colori e senza bandiere a differenza di quelli assegnati dalle associazioni".