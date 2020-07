I funerali di Eliana Denaro domani a Vittoria

Attualità

Vittoria - I funerali di Eliana Denaro, la 17enne morta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Scoglitti, si terranno domani, martedì 28 luglio alle ore 16,45, nella chiesa di Santa Maria Goretti a Vittoria. Il corteo funebre partirà da via Adua. Eliana è morta sul colpo, nella notte appena trascorsa, dopo esser caduta dalla moto su cui viaggiava insieme al fidanzato. I due sono volati sull’asfalto dopo essersi scontrati, per cause in corso di accertamento, con un’auto in via Pescara a Scoglitti.Il fidanzato della 17enne ieri sera era stato trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria e nella mattina di oggi è stato trasferito all’ospedale Cervello di Palermo.