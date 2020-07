Bonus regionale da 1.000 euro: domanda entro agosto a Ragusa

Attualità

Ragusa - Sul sito istituzionale del Comune è pubblicato l'avviso che fa seguito al Decreto Assessoriale n. 769/S8 del 9/7/2020 secondo il quale è possibile presentare istanza per richiedere il Bonus regionale per il figlio (art.6 comma 5 della L.R. 31 luglio 2003 n.10). Potranno presentare istanza per richiedere tale bonus i genitori di figli nati o adottati dall’1° gennaio al 31 dicembre 2020. I requisiti richiesti sono contenuti nel bando pubblicato in allegato unitamente al modulo dell'istanza in formato odt o pdf.