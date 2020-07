Bonus 1.000 euro per il figlio: a chi spetta, requisiti e come fare domanda a Ragusa

Attualità

Ragusa - Bonus da 1.000 euro per figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020. Il Comune di Ragusa ha annunciato sul sito Istituzionale che si può presentare l’istanza per il bonus. Ma vediamo a chi spetta e come i tempi per fare la domanda. Il bonus regionale da 1.000 spetta ai bambini nati nel 2020 e le istanze vanno presentate in base alla data di nascita, vediamo le date entro quando vanno presentate. Per i nati dall’1/1/2020 al 30/6/2020 la presentazione dell’ istanza entro il 28/8/2020; nati dall’1/7/2020 al 30/09/2020 presentazione istanza entro il 30/10/2020; nati dall’1/10/2020 al 31/12/2020 presentazione istanza entro il 29/01/2021. Sul sito del Comune di Ragusa si può scaricare il modulo della domanda oppure per informazioni ci si può rivolgere al Segretariato Sociale in via M. Spadola n.56 3° piano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 tel. 0932/676851 - 676852.Vediamo quali sono i requisiti per poetr richiedere il bonus regionale da 1.00 per il figlio. Requisiti: Cittadinanza italiana o comunitaria o titolarità di permesso di soggiorno; Residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o della; adozione; i soggetti in possesso del permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione da almeno 12 mesi al momento del parto; nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00.