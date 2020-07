Appuntamenti

R#Estate a Scicli: teatro, musica e i percorsi del Commissario Montalbano R#Estate a Scicli: teatro, musica e i percorsi del Commissario Montalbano

Scicli - Il programma di Aria di Storia, Leggerezza e Natura. Conferenza stampa domani, martedì 28 luglio alle 18.00. E’ stato pubblicato il programma delle manifestazioni estive a Scicli per la stagione 2020. Un calendario che punta alla destagionalizzazione e si protrae fino al 31 ottobre, nell’ottica di favorire una presenza turistica ben oltre il mese di agosto. “R#Estate a Scicli, Aria di Storia, Leggerezza, Natura” è il titolo della manifestazione che in un’ottica inclusiva valorizza le iniziative del privato culturale (che tanto generosamente si spende), mettendole in rete con quelle a regia comunale. Ci saranno gli appuntamenti di teatro, musica, letteratura, danza, le passeggiate guidate per scoprire angoli inediti di territorio, dibattiti sul paesaggio e momenti dedicati alla storia locale.Spazio anche al cinema, col ritorno a Scicli del Costaiblea Film Festival, alla presentazione di libri. Il segno quest’anno è di cogliere le proposte che vengono dal basso, dal bisogno di socialità, dopo le limitazioni alla vita sociale dovute all’emergenza sanitaria. Così ci sarà il teatro dei burattini per i bambini, il concerto di Alfio Antico (ma anche la presentazione di un libro su di lui), i percorsi del Commissario Montalbano, la scoperta delle necropoli nascoste, la mostra sugli abiti d’epoca a partire dal 1860, la mostra di Franco Polizzi, il documentario sul Cristo Risorto e quello sul compianto Franco Antonio Belgiorno, la mostra di cimeli della Marina Militare, e gli appuntamenti con la speleologia. In allegato al presente il calendario completo.Per info chiamare lo 0932-841024 in orario di ufficio. Gli aggiornamenti sui canali social (Facebook e Twitter) del Comune di Scicli. Domani, martedì 28 luglio alle 18, a palazzo Spadaro, conferenza stampa di presentazione del programma estivo. Saranno presenti il sindaco Enzo Giannone, il vicesindaco e assessore alla cultura Caterina Riccotti e l’assessore al turismo Emilia Arrabito.