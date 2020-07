Ragusa, nuovi provvedimenti su viabilitÃ  per lavori rotatoria: ecco dove

Economia

Ragusa, nuovi provvedimenti su viabilità per lavori rotatoria: ecco dove Ragusa, nuovi provvedimenti su viabilità per lavori rotatoria: ecco dove

Ragusa - Emanata l’Ordinanza n. 152/T ( allegata) riguardante la regolamentazione della viabilità a seguito dell’avvio dei lavori di realizzazione della rotatoria nell'area di intersezione prospiciente l'Ospedale Giovanni Paolo II. Il provvedimento stabilisce, tra l’altro, che fino all'8 settembre prossimo il nuovo Ospedale sarà raggiungibile dalla Via Ramelli, dalla Via Cultrone e dalla Via Occhipinti.