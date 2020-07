Hotspot Pozzallo, scappati 40 migranti: tutti negativi Covid

Attualità

Pozzallo - Quaranta migranti ospiti all'hotspot di Pozzallo sono scappati nel tardo pomeriggio di ieri. Si tratta di migranti, tutti negativi al Covid, e ospitati nella struttura da diversi giorni. Le ricerche sono subito scattate ma senza esito positivo. Intanto sempre ieri, in tarda serata, al porto di Pozzallo è avvenuto lo sbarco di 108 migranti, tutti sono stati sottoposti al test sierologico per accertare l’eventuale presenza di Covid-19. Solo uno sul quale esiste qualche dubbio è stato immediatamente isolato e sarà sottoposto, a breve, a tampone per chiarire definitivamente le sue condizioni.Le operazioni di sbarco sono avvenute con la massima sicurezza e tutto si è svolto nella correttezza più assoluta. .