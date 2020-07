Dieta: tante proteine e pochi carboidrati per perdere peso velocemente

Salute e benessere

La dieta ideale per perdere peso velocemente ed aumentare i muscoli si basa sul consumo di tante proteine e pochi carboidrati. Si tratta di una dieta simile alla chetogenica o alle diete iper-proteiche. Entrando nel dettaglio di questo modo di gestire l’apporto di nutrienti, è il caso di ricordare che sono diverse le diete che rispondono alle caratteristiche sulle quali ci stiamo focalizzando, ossia la ricchezza in protidi e il basso contenuto di glucidi. In questo novero è possibile includere la dieta Zona, ma anche la dieta Sugar Busters, regime alimentare ideato nel 1998 e caratterizzato da pasti molto frugali dal punto di vista dell’apporto calorico.In generale, combinare la presenza di un’importante quota proteica e la moderazione nell’assunzione di carboidrati può portare diversi vantaggi rilevanti per la salute. Come abbiamo accennato precedentemente, tra questi è possibile chiamare in causa la perdita di peso. Ma come mai si perde peso velocemente? Senza dubbio la perdita di peso è legata al consumo di proteine che, come dimostrato da diversi studi tra i quali è possibile citare un lavoro di ricerca congiunto austriaco e statunitense pubblicato nel 2014, favoriscono la riduzione dell’appetito (per notare miglioramenti nei livelli di sazietà è sufficiente, dati scientifici alla mano, portare in tavola pasti caratterizzati dal 25-80% delle calorie provenienti da proteine).Da non dimenticare è anche il fatto che, sempre in virtù di questi principi nutritivi, è possibile preservare la massa muscolare anche se si perdono kg. Si potrebbe andare avanti molto a elencare i benefici della dieta ricca di proteine e povera di carboidrati! Fra i vari pro, citiamo la riduzione della glicemia, così come la diminuzione dei fattori di rischio cardiovascolare. Ma vediamo ora in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta per perdere peso velocemente con tante proteine e pochi carboidrati. Un esempio di menu quotidiano di chi segue una dieta a basso contenuto di carboidrati e con tante proteine può prevedere una colazione a base di frittata preparata con avocado, peperone, spinaci e funghi. A pranzo, invece, si può mettere in tavola un’insalata verde con l’aggiunta di verdure fresche non amidacee – p.e. i peperoni – accompagnata da un hamburger di tacchino.A cena si possono scegliere dei peperoni ripieni con carne trita di tacchino. Non devono mancare gli spuntini, magari con frutta fresca di stagione o un budino di chia con frutti di bosco. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico.