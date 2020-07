Salute e benessere

Dieta per la salute delle gengive: alimenti consigliati e alimenti sconsigliati. Ecco gli alimenti consigliati per la salute delle gengive: frutta e verdura, consigliate per molti motivi, lo sono anche per le gengive infiammate e facilmente sanguinanti. Infatti la carenze delle vitamine in esse contenute (Vitamina C ed E), possono essere alla base delle gengiviti. Inoltre la vitamina E, contribuisce ad contrastare il sanguinamento gengivale, mentre frutta e verdura cruda aiutano la pulizia del cavo orale. Il tè verde sembra sia un vero e proprio rimedio naturale contro moltissimi problemi.Anche per l’igiene orale costituisce un vero e proprio toccasana. Difatti, le catechine in esso contenute, avrebbero proprietà antibatteriche e di controllo sulle infiammazioni. Molti studi giapponesi e nipponici hanno dimostrato una minore incidenza dei disturbi gengivali nei soggetti che assumono regolarmente tè verde. Limoni e agrumi avrebbero un’attività antisettica, tonificante e cicatrizzante sulle gengive infiammate, irritate e sanguinanti. Alcuni rimedi naturali suggeriscono di tenere a lungo in bocca il succo di limone per sfruttare le sue attività. Le cipolle hanno proprietà antibatteriche molto forti. Specialmente crude contrastano ben 4 ceppi batterici responsabili di problemi e disturbi gengivali.Il Fungo Shiitake contiene lentinano, uno zucchero naturale a cui alcuni studi associano una possibile azione di prevenzione rispetto a gengiviti e disturbi gengivali. La sua azione si concretizzerebbe nel contrastare i batteri responsabili dei problemi gengivali. Ora invece vediamo gli alimenti sconsigliati per la salute delle gengive: fritti e cibi grassi, oltre ad essere sconsigliati per molte altre ragioni, non costituirebbero un alimento ideale neanche per le gengiviti. Infatti la loro difficile digestione comporterebbe effetti negativi sulle gengive. I cibi croccanti, con la loro consistenza, possono facilmente irritare ed infiammare ancor di più le gengive arrossate e sensibili. Bevande e cibi ricchi di zuccheri favoriscono l’infiammazione gengivali.​In ogni caso facciamo sempre attenzione alla corretta igiene orale domiciliare e professionale: i più forti alleati nella prevenzione dei disturbi alle gengive.