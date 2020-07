Rimedi naturali

Come combattere il caldo? Ecco alcuni rimedi naturali

Come combattere il caldo afoso d’estate. Ecco alcuni consigli e rimedi naturali. Oltre all’utilizzo di ventilatori e impianti di climatizzazione,esistono diversi rimedi naturali che possiamo applicare per non farci sopraffare dal caldo africano di questi giorni. Li abbiamo raccolti per voi in un decalogo. Non sottovalutate l’alimentazione: evitate i cibi che fanno aumentare la temperatura corporea: fra questi ci sono spinaci, radicchio, barbabietola rossa, cipolle e aglio, frutta secca e cibi fritti. I pasti devono essere composti in primo luogo da frutta e verdura. Non devono mai mancare nell’alimentazione quotidiana pesche, ciliegie, melone: sono dissetanti e donano energia. Idratate l’organismo bevendo almeno due litri d’acqua al giorno e consumando tisane, ideali quelle a base di carciofo, betulla o tarassaco.Evitate le bevande industriali e zuccherate. Non abusate con il caffè: l’uso eccessivo abbinato al caldo può causare tachicardia e disturbi del sonno. Optate invece per altre soluzioni naturali che hanno effetti simili alla caffeina, ossia piante come guaranà, ginseng o eleuterococco, sempre abbinati a una buona idratazione che si traduce nel bere molto!