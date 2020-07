Granita di mandorle: ricetta di Sicilia

Cucina

Ragusa - La granita di mandorle vanta in Sicilia diverse ricette tradizionali. Si può preparare la granita di mandorle partendo dal panetto di pasta di mandorle, o partendo dal latte di mandorle: ci sono diverse correnti di pensiero, anche a seconda della città siciliana in cui si mangia. Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono: 300 g Panetto di pasta di mandorle, 600 ml Acqua, 1 pizzico Sale. Ora vediamo come si prepara con un panetto di pasta di mandorle comprato. Prelevate 300 g di pasta di mandorle, tagliatela a pezzi e inseritela in un recipiente alto. Aggiungete l’acqua e un pizzico di sale. Inserite un frullatore ad immersione e azionatelo prima lentamente e poi al massimo, in modo da rendere il composto spumoso e in modo di sciogliere completamente il panetto di mandorle.Per ottenere la vera granita siciliana alla mandorla dovrete filtrare il composto. Non è obbligatorio, ma vi permette di ottenere una granita più liscia e cremosa e meno fibrosa. Vi basterà passare il composto attraverso un colino dalle maglie strette oppure utilizzando una garza di cotone (come ho fatto io), come si fa con il latte di mandorle fatto in casa. Strizzate bene la garza e otterrete da una parte il liquido per la granita alle mandorle e nella garza rimarrà la polpa di mandorle. Mettete la scodella con il liquido alle mandorle in freezer per 1 ora e rompete i cristalli di ghiaccio con una frusta a mano, anche se usate la gelatiera.Per la granita alla mandorla con gelatiera: vi basterà inserire il composto freddo nella gelatiera e azionarla per 30 minuti. Per la granita alle mandorle senza gelatiera: dovrete rimettere il composto in freezer e ogni 30 minuti girarlo con la frusta a mano, in modo da rompere bene i cristalli di ghiaccio. Vedrete che man mano la vostra granita prenderà consistenza, rimanendo cremosa. Ci vorranno ca. 4 ore. Se poi non la mangiate subito, il giorno dopo la troverete come un blocco di ghiaccio. Dovrete estrarla dal freezer 10 minuti prima e poi rompere i cristalli con i rebbi di una forchetta e tornerà cremosa. (Fonte blog.giallozafferano)