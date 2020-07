Vela e solidarietà al Circolo Velico Kaucana con associazione Così come sei

Attualità

Ragusa - Il Circolo velico Kaucana ha ospitato, ieri mattina, quindici ragazzi dell’associazione “Così come sei” onlus di Ragusa. L’associazione accoglie ragazzi diversabili e li accompagna nel loro percorso di vita. Ospiti del Cvk anche alcuni genitori e accompagnatori. I ragazzi hanno avuto la possibilità di uscire in barca a vela a bordo del 555Fiv condotto dagli atleti della squadra agonistica. Un bel momento che ha consentito di caratterizzare lo sport della vela con insostituibili momenti di solidarietà e sostegno. D’altronde, il Cvk è sempre più orientato a portare avanti un percorso specifico con l’attività paralimpica anche alla luce della possibilità di potere contare sulla disponibilità di una ulteriore sede, oltre a quella di Caucana, presso il porto turistico di Marina di Ragusa.“Ieri, per i nostri ragazzi, gli operatori e le famiglie dell’associazione – commentano da “Così come sei” onlus – è stato un giorno speciale perché siamo stati graditi ospiti. E lo capisci quando lo sei. Il mare era stupendo, le barche a vela allineate, le postazioni con gli ombrelloni in prima fila erano riservate a noi, la calorosa accoglienza di tutti ci ha fatto stare bene. Ringraziamo il presidente del Cvk, Pippo Causapruno, e tutti i soci ma, ancor di più, Glauco Bisazza che ogni anno ci accoglie con tanto affetto e si pregia di organizzare la squadra agonistica che ci accompagna nel giro in barca a vela. Grazie di cuore per averci regalato tanto divertimento e relax”.