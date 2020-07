Attualità

Pozzallo fra i Comuni con focolaio Covid post lockdown: sindaco chiede rettifica Pozzallo fra i Comuni con focolaio Covid post lockdown: sindaco chiede rettifica

Pozzallo - Stamani è apparso su Repubblica online un articolo contenente una mappa dei focolai attualmente esistenti in alcuni comuni e fra questi è incluso anche Pozzallo. Il Sindaco Ammatuna ha prontamente chiesto una rettifica dell’articolo. Di seguito la nota inviata al quotidiano online: “Su Repubblica online del 25 luglio 2020, in un articolo dal titolo “Coronavirus, diversi focolai anche rilevanti. Età media di chi si infetta: 40 anni” di Giovanni Gagliardi, è pubblicata una immagine che indica “La mappa dei focolai post lockdown” che include Pozzallo fra i comuni dove sono presenti focolai da Covid-19.A Pozzallo, al momento e nemmeno nel passato prossimo o remoto, non sono mai stati individuati focolai di coronavirus. Se l’estensore dell’articolo si riferisce ai contagi da importazione, si precisa che i migranti risultati positivi ai tamponi sono soltanto transitati dal porto di Pozzallo ed appena sbarcati sono stati immediatamente trasferiti in altre località. Si chiede, pertanto, di rettificare la notizia errata che può arrecare grave nocumento all’immagine della città, soprattutto nel pieno della stagione turistica.”