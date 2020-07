Mirko Magistro e Antonino Interisano in Novelle e canti di Sicilia a Modica

Appuntamenti

Modica – Amori, dolori, gioia di vivere e assoluto bisogno di conoscere in “Novelle e canti di Sicilia”. Continua il successo per la stagione “InTeatroAPERTO” promossa e organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica che il prossimo 31 luglio, alle ore 21.00, al chiostro di Palazzo San Domenico, si pregia di ospitare il grande Miko Magistro nella doppia veste di attore in scena e di regista. Protagonista, oltre a Magistro, anche il tenore Antonino Interisano: insieme racconteranno e canteranno la nostra terra, accompagnati dal vivo dal pianoforte di Sergio Carrubba e dalle percussioni di Giuseppe Valenti. “È sempre motivo di gioia, venire a Modica in quella che io ritengo essere, dopo Pozzallo dove sono nato, la mia città adottiva – commenta Magistro - Cosa poter offrire allora, in un’ammaliante, simile occasione? Semplice: l'essere nel teatro, che poi sarebbe l'essere della vita.Rivivremo l'intreccio di passioni che riecheggiano nella Cavalleria Rusticana. Passione e amore come quello di Paolo e Francesca, spinto all'estremo, che indusse suo malgrado Dante a collocarli all'inferno, così come l'astuto re di Itaca che della conoscenza ne forgiò l'emblema. Di diversa collocazione invece il carattere “esplorativo” della Gita in barca, ironico, realistico e a volte beffardo e dissacrante. Qualità che consacrano a parer mio Raffaele Poidomani nella schiera dei grandi scrittori italiani. Finire in allegria è di solito la regola dello spettacolo, cosiddetto d’intrattenimento. Quello di venerdì vuole essere tale: pensare, riflettere e sorridere per dimenticare i brutti momenti che abbiamo sin qui trascorsi”. Le emozioni dunque non mancheranno di certo in questo nuovo appuntamento.“Si conferma ancora una volta la qualità dell’offerta culturale della Fondazione Teatro Garibaldi – commentano il presidente Ignazio Abbate e il sovrintendente Tonino Cannata assieme al vicepresidente Giorgio Rizza - Ogni serata in calendario ci sta regalando ricordi indimenticabili di questa estate da vivere tra le meraviglie della nostra Modica. Siamo orgogliosi e desiderosi di assistere a questo nuovo appuntamento in compagnia di artisti del calibro di Miko Magistro e Antonino Interisano”. L’appuntamento è a ingresso libero, ma i biglietti sono già esauriti.Ecco il calendario di apertura delle prenotazioni per i prossimi spettacoli, ricordando che fino a esaurimenti posti si potrà effettuare la prenotazione, per un massimo di due ingressi, solo di presenza al botteghino (apertura: tutti i giorni escluso la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) oppure online su www.ciaotickets.com: SICILIA BEDDA - 7 agosto- Botteghino e online attivo lunedì 27/07/2020 ore 9,00. CUNTI RE' VIDDANI - 11 agosto -Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00. VIAGGIO ATTRAVERSO I DIALETTI - 20 agosto -Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00. Tutti gli spettacoli sono registrati dall’emittente televisiva Video Regione e poi saranno trasmessi all’interno di un ciclo di puntate dedicate alla stagione.