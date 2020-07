Cronaca

Roma, 23 lug. - Si è spento nella notte nella sua casa di Ir...

Morto il biologo e genetista Paolo Sassone-Corsi Morto il biologo e genetista Paolo Sassone-Corsi

Roma, 23 lug. - Si è spento nella notte nella sua casa di Irvine, in California, il biologo e genetista Paolo Sassone-Corsi, da anni negli Usa dove era direttore del Center for Epigenetics and Metabolism dell'Università della California a Irvine. A darne notizia all'Adnkronos Salute è il genetista dell'Università di Roma Tor Vergata Giuseppe Novelli, che proprio martedì pomeriggio aveva partecipato, con l'amico e collega, ad un seminario via web su 'Epigenetica e Covid-19'.Nato a Napoli nel 1956, si era laureato all'Università Federico II, spostandosi negli anni tra Francia e Stati Uniti. Per anni ha lavorato sui ritmi circadiani e sull'epigenetica. Insieme allo scrittore Erri De Luca ha pubblicato un libro, 'Ti sembra il Caso?', proprio sul Dna e sul ruolo del caso. "Era un maestro nello spiegare le impronte che l'ambiente lascia sul Dna - scrive su Twitter Novelli - Lascia la sua, indelebile, nella scienza, nella ricerca e in chi lo amava. Ciao Paolo, con me sempre".