Ragusa, AliquÃ²: nessun Presidio Territoriale di emergenza sarÃ  chiuso

Ragusa - Il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò ha incontrato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. «Ho incontrato - dice Aliquò - a Palermo l’assessore Razza con cui ho discusso della situazione dei PTE della provincia. Avendo convenuto che non è opportuno chiudere nessun PTE, si è deciso che, entro lunedì, lo stesso Assessore comunicherà quali siano le soluzioni che l’ASP potrà adottare in attesa che a settembre si concluda la formazione di medici dell’emergenza territoriali attualmente in corso al CEFPAS.»