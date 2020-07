Modica, domani i funerali del 25enne Davide Rizza

Attualità

Modica - I funerali del 25enne, Davide Rizza, morto per un malore improvviso a soli 25 anni si terranno domani, sabato 25 luglio, alle ore 15,30 nella chiesa della Madonna delle Lacrime a Modica. Il 25enne è morto lo scorso 22 luglio dopo un malore improvviso che lo ha colpito mentre si trovava a casa. Per il giovane 25enne non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dell’ambulanza del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Alla famiglia vanno le sentite condoglianze della redazione del QuotidianodiRagusa.it