Coronavirus, paziente positivo trasferito da Modica a Ragusa

Modica - Il paziente positivo al Covid 19 arrivato oggi all’ospedale Maggiore di Modica è stato trasferito all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. L’uomo, un marinaio rumeno che si trovava a bordo di una nave Turca in rada al porto di Pozzallo stamattina è stato trasportato allospedale Maggiore di Modica con sintomi da Covid. Sottoposto al tampone l’uomo è risultato positivo. Dopo vari esami diagnostici è stato trasferito al Maria Paternò Arezzo di Ragusa, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di Malattie Infettive. Nel frattempo tutto l’equipaggio che si trova a bordo nella nave Turca è in isolamento ed è in attesa di fare i tamponi.Al momento non risultano altre persone con sintomi da Covid. Nel frattempo l'Asp di Ragusa si sta attivando per sottoporre l'equipaggio ai tamponi.