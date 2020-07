Treno Barocco Line: ecco dove acquistare il biglietto

Appuntamenti

Modica - In riferimento al comunicato n.423 del 22 luglio scorso riguardante il treno Barocco Line si precisa che in riferimento alle diverse possibilità offerte per acquistare il biglietto del treno che solo nelle stazioni lontane dai centri urbani, come ad esempio Donnafugata, è possibile fare il biglietto a bordo del treno, senza incorrere nella penale di 5 euro avvisando immediatamente il capotreno all’atto della salita a bordo.