Prelievo di organi nella notte all'ospedale di Modica

Modica - Prelievo di organi su una donna di 83 anni nella notte all’ospedale Maggiore di Modica. Il prelievo è stato effettuato dall’equipe coordinata dal direttore dell’Unità Operativa Complessa del Maggiore di Modica, Rosario Trombadore, e dall’equipe di medici provenienti dall’Ismett di Palermo. A dare il consenso per la donazione degli organi sono stati i familiari della donna 83enne, originaria di Ispica, ma residente da anni nel capoluogo siciliano. La donna era stata ricoverata in gravi condizioni per una emorragia cerebrale massiva lo scorso 13 luglio.Le sue condizioni si sono aggravate in maniera irreversibile ed i familiari hanno espresso la loro volontà alla donazione. Al termine del periodo di osservazione e degli esami previsti dalla legge per l’accertamento di morte cerebrale, eseguito in terapia intensiva dalla commissione medica, è stata attivata la procedure per il prelievo degli organi. (Foto web)