Comiso, in distribuzioni i buoni spesa emergenza Covid

Comiso - “ I cittadini risultati idonei – spiega Alfano – riceveranno i buoni via mail all’indirizzo che loro stessi hanno indicato nella richiesta. Nello stesso avviso che riceveranno, troveranno anche l’elenco di tutti gli esercizi commerciali convenzionati presso cui spendere i buoni. Coloro i quali invece – continua l’assessore- non fossero risultati idonei, possono chiamare direttamente il numero di cellulare dei servizi sociali, 331 62 79 034, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, per avere chiarimenti ed informazioni sulle motivazioni della non idoneità. Non appena arriva la seconda tranche dei fondi regionali, - ancora Alfano – verranno riaperti i termini per la presentazione di altre domande.Continuiamo ad essere a fianco dei cittadini – conclude Giuseppe Alfano – li abbiamo seguiti durante tutto il periodo più drammatico della crisi causata dall’emergenza covid e saremo accanto a loro ancora, con i tempi che decreti ed erogazione di fondi ci impongono, perché nessuno deve sentirsi solo”.