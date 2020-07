Modica Summer Fest 2020: ecco gli eventi del weekend

Appuntamenti

Modica - Un fine settimana ricco di appuntamenti quello che ci apprestiamo a vivere tra Modica, Marina e Frigintini. Il 23 luglio il drive in propone un grande classico del cinema americano, Dirty Dancing. Venerdi 24 in Piazza Mediterraneo torna ad esibirsi una coppia collaudata della comicità made in Sicily, Litterio e Salvo La Rosa nello show “Di nuovo Insieme”. A S.Maria del Gesù va in scena “La donna a tre punte” dai testi di Andrea Camilleri. Sabato 25 luglio la presentazione del libro “Il Principe del Podio” di Salvatore Curtò nel chiostro di Palazzo San Domenico. A Frigintini i balli di gruppo con Dino Migliorisi.Domenica 26 luglio presso l’Auditorium di Marina di Modica si esibiranno i Falsi D’Autore con la loro inconfondibile comicità. L’organizzazione del Modica Summer Fest comunica che per prenotare il proprio posto a sedere in uno degli eventi è sufficiente mandare un messaggio whatsapp al numero 3204626686 scrivendo nome, cognome, data e titolo dell’evento al quale si intende partecipare. In breve tempo si riceverà conferma da esibire poi la sera dello spettacolo.