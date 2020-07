Premio Ragusani nel mondo 2020 ad agosto

Appuntamenti

Ragusa – Sarà lo spettacolare Castello di Donnafugata a ospitare l’edizione online del Premio Ragusani nel mondo 2020 in programma il prossimo 1 agosto dalle ore 21.00. La meravigliosa facciata esterna dell’ottocentesco maniero farà da sfondo alle riprese dell’evento che a causa del coronavirus sarà trasmesso esclusivamente online. Un’edizione dunque diversa nella forma, per rispettare le disposizioni normative anti covid-19, ma non nello spirito che resta quello di celebrare il talento ibleo in tutto il mondo, ormai da 26 anni. Momenti di grande spettacolo, la promozione del territorio e ovviamente i premiati che invieranno i loro saluti alla piazza virtuale che li seguirà attraverso la pagina fb del premio e sul sito web www.ragusaninelmondo.it.Come sempre nomi eccellenti per l’appuntamento ibleo: la biologa e ricercatrice ragusana Concetta Castilletti, nominata anche Cavaliere della Repubblica dal presidente Napolitano, che ha isolato per la prima volta il coronavirus all’ospedale Spallanzani di Roma; il medico chirurgo ragusano Fiorella Gurrieri impegnata al Gemelli di Roma, con un passato di ricercatrice nello studio e nell’individuazione di importanti genomi; la soprano di origini ispicese Claudia Oddo; l’ingegnere di origine pozzallese Toni Azzarelli, manager nel settore delle comunicazioni telefoniche in Inghilterra; il ragusano Maurizio Di Martino, mago illusionista in arte Martin, e infine il ricercatore vittoriese Andrea Carfì che fa parte del team di un’importante società farmaceutica negli Stati Uniti, con un progetto di vaccino fra i più avanzati nella sperimentazione.La serata, presentata dagli immancabili Caterina Gurrieri e Salvo Falcone, volti storici del premio, regalerà emozioni e divertimento anche grazie ai ricordi tratti dall’archivio delle edizioni passate. Come sempre la direzione musicale del premio è del maestro Peppe Arezzo che ha già convocato gli artisti Peppe Tringali, Alberto Fidone, Giovanni Cucuccio, Giovanni Nicosia, Filippo Di Pietro e Osvaldo Lo Iacono. Ospiti virtuali di questo speciale appuntamento saranno Michele Arezzo, Stefano Baraldi, Massimo Spata, Lorenzo Licitra, Nico Arezzo e Amii Stewart. “Stiamo organizzando una splendida manifestazione, seppur online – commentano il presidente dell’associazione Ragusani nel mondo Salvatore Brinch e il direttore Sebastiano D’Angelo - Con il coinvolgimento di numerosi componenti dello staff organizzativo, in collaborazione con il Comune di Ragusa, la bellissima location del Castello di Donnafugata ospiterà questa edizione così particolare, ma sempre molto emozionante che vedrà insieme saluti istituzionali, immagini del territorio, momenti di spettacolo con la partecipazione di artisti nazionali e locali, testimonianze di alcuni dei premiati che erano stati selezionati, momenti di amarcord tratti dall’archivio delle 25 edizioni e ovviamente le storie dei premiati 2020 che riceveranno fisicamente il Premio, si spera, durante la prossima edizione il prossimo anno”.