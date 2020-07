Musica elettronica a Scicli con Vira, senta, camina

Appuntamenti

Scicli – Ancora una serata da vivere dal tramonto in poi, illuminati dal cielo di Scicli e accerchiati dalla bellezza dei suoi vicoli. Questo giovedì 23 luglio torna “Vira”, la stagione estiva promossa dai ristoratori e commercianti del centro storico, curata dalle associazioni culturali Ekos-Music Hub, SEM e Tecne99. Due i momenti da non perdere: al Giardino di via Aleardi la musica e l’arte di Sergio Beercock, artista anglo-italiano, con la performance di musica elettronica “Live Loop Art”, mentre in piazza Italia si renderà omaggio ad Ennio Morricone. Sergio Beercock è cantante, musicista, poeta e attore di teatro.Armato di microfono e loop-machine, a Scicli porterà “Live loop art”, musica elettronica eseguita e campionata totalmente in tempo reale, un viaggio emozionante fra l'abstract hip-hop, il funk e la world music, tutto rigorosamente improvvisato. Beercock ha pubblicato il suo primo album solista “Wollow” (2017, 800A Records) e lo ha promosso in due anni di tour fra Italia e Regno Unito in radio, club, teatri e festival. Dal 2015 ha lavorato in featuring con artisti e produttori come Giovanni Sollima, Fabio Rizzo, Alessio Bondì, Go-Dratta e molti altri. Da performer lavora in vari collettivi teatrali anche come regista: le sue colonne sonore e i suoi spettacoli hanno debuttato in Italia al Santarcangelo Festival e Primavera dei Teatri ed è stato finalista al 30° Premio Scenario.La manifestazione “Vira” gode del patrocinio del Comune di Scicli e della ProLoco, ed è finanziata dalle attività ristorative e commerciali del centro storico. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, verrà garantito il distanziamento sociale. Attraverso i canali social è possibile accedere al programma completo e all’elenco dei locali partner. Intanto già lo scorso giovedì, per il primo appuntamento della nuova manifestazione partita dal basso, grande coinvolgimento con residenti e turisti tra le vie del centro storico e a supporto delle attività economiche.