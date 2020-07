Suv vola oltre guardrail, tragedia sfiorata: tutti illesi

Sicilia

Siracusa - Tragedia sfiorata oggi a Siracusa dove è avvenuto uno spaventoso incidente. Un’auto, un suv Kia per cause in corso di accertamento è volato oltre il guardrail nell’autostrada tra gli svincoli di Noto ed Avola. Le persone che viaggiavano a bordo dell’auto sono rimaste illese. Si tratta di un adulto e due bambini, trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale per dei controlli. Per recuperare l’auto è dovuto intervenire un mezzo dotato di braccio meccanico.