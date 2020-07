Dimagrire in modo sano e senza perdere energia: ecco la dieta del magnesio

Salute e benessere

Dimagrire in modo sano e senza perdere energia grazie alla dieta del magnesio. Il magnesio è un macroelemento cruciale per chi vuole rimanere in forma e prevenire i cali di energia soprattutto con l’arrivo dell’estate e del caldo. Presente in grandi quantità nel nostro corpo, riveste un’importanza capitale in numerose reazioni che vedono coinvolte le cellule dell’organismo. Giusto per citarne alcune tra le più rilevanti, ricordiamo la sintesi delle proteine, così come il controllo della glicemia e della pressione arteriosa. Come evidenziato dagli esperti di Humanitas, i motivi per cui è importante integrare il magnesio nella dieta non finiscono certo qui! Da citare, per esempio, sono i processi di produzione dell’energia, così come la sintesi del glutatione, tripeptide naturale con efficacia antiossidante.Prima di entrare nel vivo degli alimenti che dovrebbero caratterizzare una dieta con magnesio, facciamo presente che il fabbisogno di questo minerale è pari a 300 mg al giorno. Detto questo, è possibile specificare innanzitutto che il magnesio è presente in numerosi cibi. Tra le fonti più ricche, sono da citare gli alimenti di origine vegetale, in particolare le verdure a foglia verde. Il magnesio inoltre si trova anche nei legumi, per non parlare della frutta secca e dei cereali integrali. Proseguendo con l’elenco delle fonti di magnesio, è doveroso chiamare in causa le banane. Come è chiaro dal breve elenco che abbiamo appena stilato, gli alimenti ricchi di magnesio hanno quasi tutti l’indiscutibile pro della ricchezza in fibre.I benefici di questo macroelemento sono stati più volte al centro dell’attenzione scientifica. Per quanto riguarda le sue ripercussioni positive sulla forma fisica, è degno di nota uno studio pubblicato nel 2003 e condotto da un’equipe attiva presso l’Istituto messicano di sicurezza sociale di Durango. Questo studio randomizzato in doppio cieco ha visto gli esperti sopra citati monitorare la situazione di un campione di 63 soggetti diabetici. Al follow up, è stato possibile scoprire che l’integrazione orale di magnesio è in grado di migliorare il controllo metabolico, con ovvi vantaggi per il peso forma. Non c’è che dire: questo minerale è davvero un toccasana per la salute! La sua presenza nella dieta, come ricordato da uno studio statunitense del 2015, aiuta anche a proteggersi dal rischio di depressione.Utile pure contro i crampi mestruali, la dieta con magnesio può essere caratterizzata anche dalla presenza di semi di zucca, quinoa, mandorle e salmone. Prima di iniziarla, è opportuno confrontarsi con il proprio medico di fiducia.