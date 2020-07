Bonus da 1.000 euro di maggio: ecco quando verrà pagato

Italia

Roma - Il bonus da 1.000 euro di maggio per molti è ancora un miraggio. Sono molti i professionisti che attendono ancora il pagamento del bonus di maggio nonostante siamo già a luglio. In particolare a lamentare il ritardo sono alcuni professionisti, gli stessi che sono stati maggiormente penalizzati in questa emergenza sanitaria, in quanto per loro i soldi non sono stati erogati a ‘pioggia’ nemmeno a marzo ed aprile come per gli iscritti all’Inps, ma hanno dovuto dimostrare un calo del fatturato. Inoltre sono stati esclusi dal contributo a fondo perduto. Ecco perché questo ritardo nell’emanazione del decreto interministeriale sta chiaramente creando malumore tra i professionisti, avvocati, commercialisti, giornalisti si chiedono quanto ancora dovranno aspettare per poter fare domanda.In molti ci dicono che sarebbe corretto, visto i numerosi paletti già richiesti in precedenza dal Governo agli iscritti alle casse private per marzo ed aprile ed i ritardi già accumulati dal precedente decreto, concederlo ora almeno in automatico a quanti ne hanno fatto richiesta per i mesi precedenti. Ma quando arriva il bonus da 1.000 di maggio? Per verificare la data di pagamento del bonus 1000 euro Inps, è necessario accedere al fascicolo previdenziale Inps con le credenziali Inps del richiedente. Bisogna cliccare su prestazioni e pagamenti sul menu a sinistra e “prestazione” in corrispondenza della categoria “disoccupazione non agricola”.I pagamenti dei Bonus 1000 euro INPS di Maggio 2020, partono dal 10/07/2020 (10 Luglio 2020), soprattutto per i professionisti, dopo l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate della riduzione del fatturato.