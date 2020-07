Cucina

Granita al limone: ricetta siciliana

Ragusa - La granita al limone è facile da preparare in casa. La ricetta siciliana della granita al limone è fatta di pochi ingredienti, vediamo quali e come si prepara. Gli ingredienti per la granita siciliana sono: 500 ml di succo di limone, 500 ml di acqua e 250 ml di zucchero. Ora vediamo come si prepara la granita al limone. Per preparare la granita al limone senza gelatiera, versate l'acqua in un pentolino 1 portatela a bollore e aggiungete lo zucchero 2. Quando lo zucchero si sarà sciolto completamente e il liquido sarà diventato trasparente, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare lo sciroppo ottenuto.Tagliate i limoni a metà, spremeteli con uno spremiagrumi e filtrate molto bene il succo, con l'aiuto di un colino: dovrete ottenere 500 ml di succo filtrato. Incorporatelo allo sciroppo ormai freddo e mescolate bene il composto aiutandovi con una frusta. A questo punto, mettete la granita al limone senza gelatiera in freezer dentro ad un contenitore (coperto) di plastica o di metallo. Trascorsa mezz’ora, estraete il composto dal freezer e rimestatelo energicamente per rompere i cristalli di ghiaccio che si saranno formati. Ripetete la stessa operazione ogni mezz'ora (o ogni quarto d’ora se vedete che il composto tende a compattarsi più velocemente) per altre due-tre volte, fino ad ottenere la granita al limone senza gelatiera della consistenza desiderata.La granita al limone fatta in casa si può conservare nel freezer per qualche giorno.