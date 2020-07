WhatsApp: ecco come leggere di nascosto le chat del partner

Tecnologie

Ragusa - WhatsApp e il trucco per leggere di nascosto le chat del partner. E’ oggi diventato il metodo più usato per scoprire i tradimenti di coppia. L’uso di whatsApp nella sfera sentimentale è oramai un dato di fatto. Al giorno d’oggi probabilmente nessuna relazione di coppia rinuncia alle conversazioni della piattaforma di messaggistica. E’ inoltre dimostrato che sempre più persone scoprono l’amore proprio tra una chat e l’altra. Ma vediamo come si fa a leggere di nascosto le chat del partner. In pochi sanno che su WhatsApp è possibile spiare anche in tempo reale il proprio lui o la propria lei, approfittando di un’anomalia per la piattaforma WhatsApp Web.Grazie a WhatsApp Web è possibile copiare le conversazioni da uno smartphone ad un pc senza l’ausilio di password o codici di sicurezza. In nome di questa possibilità, basta avere a disposizione anche per pochi secondi il cellulare del partner e sincronizzare le conversazioni su un dispositivo fisso. L’operazione, che avverrà in pochi secondi, consente un libero accesso a tutte le chat del partner. Le conversazioni inoltre saranno aggiornate real time.