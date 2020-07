Tecnologie

WhatsApp: ecco come ascoltare un messaggio vocale senza visualizzare

Ragusa - WhatsApp si arricchisce di molte opzioni che consentono di mantenere la propria privacy e non solo. Tra le novità c’è anche l’opzione che consente di ascoltare i messaggi vocali senza visualizzare. I messaggi audio sono diventati la forma più diffusa delle comunicazioni istantanee: è sicuramente più veloce che scrivere un messaggio testuale, soprattutto meno faticoso, e consente di tenere gli occhi lontano dallo schermo dello smartphone, se si è impegnati in altre attività. Quando riceviamo la notifica di ricezione di un messaggio vocale su WhatsApp, spesso capita di volerlo ascoltare, ma rimandiamo, per non essere costretti a rispondere subito, anche per evitare che persona che l’ha inviato faccia ipotesi assurde sulla nostra mancata risposta immediata.Ebbene, il problema è stato risolto. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo consentirà di premere il tasto “play” direttamente dalla notifica che compare sul display dello smartphone, e così il mittente non vedrà la spunta blu, la conferma di lettura. La novità arriva con l’ultimo aggiornamento che garantirà all’utente di tutelare la propria privacy. In pratica chi ha ricevuto il messaggio vocale potrà sentirsi libero di ascoltarlo e di rispondere quando vuole, senza sentirsi obbligato a farlo. L’aggiornamento è già disponibile sia per gli iPhone (con versioni aggiornate di iOS) che per una serie di smartphone recenti Android.La novità sarà estesa nelle prossime settimane a un maggior numero di utenti.