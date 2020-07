Salute e benessere

La dieta per dimagrire rapidamente in 7 giorni si divide in due fasi. Per i primi 3 giorni, è necessario seguire un piano alimentare a basso contenuto calorico fissato per la prima colazione, il pranzo e la cena. Non ci sono spuntini tra i pasti. La dieta per dimagrire rapidamente in 7 giorni prevede un apporto calorico totale in questa fase è di circa 1,100-1,400 calorie al giorno. Questo livello è molto inferiore a quello normale di adulto medio, ma ognuno ha il proprio fabbisogno calorico che varia anche di molto da individuo a individuo. Per i restanti 4 giorni della settimana, ovviamente bisogna cercare di mangiare sano e continuare a mantenere il basso apporto calorico.Gli inventori della dieta dei tre giorni affermano che è possibile ripetere la dieta più volte fino a raggiungere il peso desiderato. Ma vediamo ora cosa si mangia in un esempio di menù completo della dieta per dimagrire rapidamente in 7 giorni. Primo giorno, il menù prevede all’ incirca 1.400 calorie. Colazione: Una fetta di pane tostato con 2 cucchiai di burro di arachidi. Mezzo pompelmo. Una tazza di caffè o tè. Pranzo: Una fetta di pane tostato, mezza scatoletta di tonno. Una tazza di caffè o tè. Cena:A 85 grammi di porzione di carne con una tazza di fagioli verdi. Una piccola mela. Mezza banana. Una tazza di gelato alla vaniglia.Secondo giorno, il menù prevede all’ incirca 1.200 calorie. Colazione: Una fetta di pane tostato. Un uovo sodo. Mezza banana. una tazza di caffè. Pranzo: Un uovo sodo. Una tazza di ricotta. 5 crackers. Una tazza di caffè o tè. Cena: Due hot dog (senza pane). Mezza tazza di carote e mezza tazza di broccoli. Mezza banana. Mezza tazza di gelato alla vaniglia. Terzo giorno,iil menù prevede all’ incirca 1.100 calorie. Colazione: Una fetta di formaggio cheddar. 5 crackers. Una piccola mela. Una tazza di caffè o tè. Pranzo: Una fetta di pane tostato. Un uovo, cotto come più vi piace. Una tazza di caffè o tè. Cena: Una scatoletta di tonno. Mezza banana. 1 tazza di gelato alla vaniglia. È concesso di bere quanto caffè o tè si vuole, a patto che non vi si aggiunga alcuna caloria come ad esempio zucchero o crema.Infine è fondamentale bere molta acqua. I restanti 4 giorni: il resto della settimana fa comunque parte della dieta dei tre giorni, anche se il programma è molto meno rigido. Infatti gli spuntini sono consentiti e non ci sono restrizioni di tipologie alimentari. Tuttavia, si consiglia di limitare le dimensioni delle porzioni e mantenere l’ apporto calorico totale sotto 1.500 al giorno. Per il resto, non ci sono altre regole per i restanti 4 giorni di dieta. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. Questa dieta è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.