Bonus a fondo perduto per imprese: ecco cos'è, requisiti e a chi spetta

Roma - Il bonus a fondo perduto per le imprese è un contributo previsto dal Governo per supportare la crisi economica scattata dall’emergenza coronavirus e dal lockdown. Ma vediamo nel dettaglio cos’è, i requisiti e come richiederlo. Il bonus contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell’erogazione ai titolari di attività d’impresa, di lavoro autonomo e agricole, di una somma di denaro commisurata alla diminuzione di fatturato causata dall’emergenza Coronavirus. Vediamo quali sono i requisiti per ottenere il bonus a fondo perduto secondo una nota dell’Agenzia delle Entrate.Per ottenere l’agevolazione è necessario aver conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro.Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio). Ai fini della verifica del requisito, l’importo da considerare deve riferirsi al complesso delle attività esercitate dal contribuente, per le quali sia ammessa la richiesta del contributo e deve essere calcolato sommando: per i titolari di reddito agrario, il volume d’affari, per i titolari di attività di impresa, i ricavi di cui all’art. 85 comma 2 lettere a) e b) del TUIR, ossia: i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili - esclusi quelli strumentali - acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; per i titolari di attività di lavoro autonomo, i compensi di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR, ossia: i compensi in denaro o in natura percepiti - anche sotto forma di partecipazione agli utili - nell’esercizio dell’arte o della professione; i predetti compensi devono essere conteggiati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del cliente e addebitati in fattura dal professionista.Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto, inoltre, deve essere soddisfatto almeno uno tra i seguenti requisiti: ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019, inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019, domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 15 giugno al 13 agosto; per gli eredi il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto.