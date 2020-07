Appuntamenti

Con le ali dell'amore a Ragusa Con le ali dell'amore a Ragusa

Ragusa – Un appassionante, commovente, a tratti drammatico omaggio all’amore attraverso l’autore che per eccellenza ne ha narrato ogni sfumatura. All’interno della rassegna Palchi Diversi Estate al Castello, la Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa porta in scena Con le ali dell’amore dai sonetti di William Shakespeare. Il 23 e il 25 luglio, il 5, il 7, il 26 e il 28 agosto e il 10 settembre: sette repliche al parco del Castello di Donnafugata per questo spettacolo inedito che impegnerà gli attori della compagnia iblea. La regia è di Vittorio Bonaccorso, che firma anche le scelte musicali, mentre Federica Bisegna curerà testi e costumi. La messa in scena sarà arricchita dai bellissimi sonetti cantati del maestro Pietro Cavalieri.“I sonetti di Shakespeare sono un’opera di controversa interpretazione e lasciano margine a molti enigmi e suggerimenti come la scelta del loro numero, 154, non casuale, il loro andamento secondo un percorso speculare, e altri misteri che si celano dietro la loro composizione – commentano Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna - Resta la straordinaria bellezza di una parola immortale che ammalia e fa riflettere sulla complessità dell’animo umano. Abbiamo scelto tra i Sonetti per noi più belli e appassionanti, facendoli vivere all’interno di una trama che rimanda alle vicende più intriganti delle più famose opere di questo immenso autore”. In scena Vittorio Bonaccorso, Federica Bisegna, Giuseppe Arezzi, Federica Giglielmino, Benedetta D’Amato, Lorenzo pluchino, Giuseppe Arrabito, Alessio Barone, Alessandra Lelli, Mario Predoana.La XV stagione di Palchi Diversi Estate al Castello inizierà il 22 luglio con il divertente e inedito spettacolo Cafè Comique (date: 22, 24 e 26 luglio - 6, 8, 25 e 27 agosto – orario 21.30) e i concluderà con Il vestito nuovo dell’Imperatore di Rodari l’11 settembre (ore 20.30-21.30-22.30). Il vestito nuovo dell’imperatore e Il Cascobolla saranno invece proposti durante l’estate a Marina di Ragusa. La rassegna Palchi Diversi Estate al Castello gode del patrocinio del Comune di Ragusa. Posti limitati e numerati. Prenotazione obbligatoria e prevendita presso Beddamatri a Ragusa in Via M. Coffa, 12 - tel.0932.228745.