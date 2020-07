Dieta: albicocche per dimagrire in estate, ecco come

Salute e benessere

La dieta con le albicocche per dimagrire in estate è facile da seguire e soprattutto ideale per affrontare il caldo afoso estivo. Le albicocche inoltre sono anche un ottimo rimedio naturale per l’abbronzatura. La dieta delle albicocche promette di far perdere peso favorendo contemporaneamente la conquista di una perfetta abbronzatura naturale. Questi frutti, infatti, vantano un elevato contenuto di qualità nutritive importanti e un apporto calorico limitato. Tanto da essere particolarmente indicati nell’ambito dei regimi alimentari finalizzati alla perdita di peso. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta con le albicocche per dimagrire in estate.Colazione con un frullato di albicocche oppure una tazza di tè accompagnata da una macedonia a base di questi frutti, condita con alcune gocce di limone e rigorosamente senza l’aggiunta di zuccheri; pranzo con una porzione di riso in bianco oppure un secondo a base di carne magra, più una ricca insalata mista; spuntino pomeridiano con una macedonia a base di albicocche; cena con una porzione di carne magra o pesce cucinato in modo leggero, più verdura a piacere e tre albicocche.La dieta delle albicocche non promette miracoli, tuttavia seguita per una settimana permette di sgonfiarsi e perdere i liquidi in eccesso ottenendo un dimagrimento comunque visibile.A beneficiare di questa dieta è tutto l’organismo in generale, infatti questi frutti assicurano un apporto ottimale di fibre alimentari che aiutano a regolarizzare l’intestino. Consumare albicocche, inoltre, aiuta a fare il pieno di vitamine preziose: la vitamina A vanta un elevato potere antiossidante indispensabile per contrastare i radicali liberi che provocano invecchiamento cellulare, mentre le vitamine B1, B2, B3, B9 e soprattutto la vitamina C rappresentano un toccasana per il rafforzamento del sistema immunitario. Non meno importanti sono i sali minerali che vengono forniti dalle albicocche, specialmente potassio, fosforo, sodio, ferro, calcio e zinco.