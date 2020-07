Covid, Papa Francesco: “Rinnovo l’appello al cessate il fuoco globale”

Italia

ROMA - ’’La pandemia non accenna ad arrestarsi’’ ’’la mia vicinanza va a chi affronta la malattia e le sue conseguenze economiche e sociali, in particolare le popolazioni che vivono un conflitto’’. Lo ha detto durante l’Angelus Papa Francesco. ’’Rinnovo l’appello a un cessate il fuoco globale e immediato che permetta la pace e la sicurezza indispensabili per l’assistenza umanitaria necessaria. Seguo con preoccupazione - ha concluso il Pontefice - la situazione di conflitto nel Caucaso, fra Armenia e Arzebaijan’’.