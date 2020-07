Italia

Bonus bici 2020 fino a 500 euro: arriva lo scontrino parlante

Roma - Il bonus bici fino a 500 euro con lo scontrino parlante. Sono le ultime notizie in arrivo dal ministero dell’Ambiente. Si tratta di un documento che specifica la natura dei beni acquistati e riporta il codice fiscale del compratore: come per le spese in farmacia da portare in detrazione nel 730. La mediazione per il testo attuativo è stata - dopo quasi un mese di tira e molla - raggiunta, confermano al Mit. Adesso restano altri piccoli passaggi da fare ovvero la vidimazione finale del testo al Mef e la Conferenza unificata: l’obiettivo dell’Ambiente è arrivare in Gazzetta Ufficiale al massimo in dieci giorni. A quel punto ce ne sarebbero altri 60 per mandare online il portale, ma l’indicazione che arriva dal dicastero è di uscire nell’arco di un mese.Il rischio sarebbe allora un clickday ferragostano. Per evitare le corse, il portale dovrebbe dare la priorità a chi chiede il rimborso (quindi ha già effettuato l’acquisto), tenendo in ‘sala d’attesa’ coloro che vorranno scaricare il voucher per usarlo per futuro shopping. Il bonus bici rientra tra i bonus mobilità 2020 ideati dal Governo dopo il lockdown da coronavirus.