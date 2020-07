Cronaca

Escort positiva Covid 19 Modica: fate il tampone o il test sierologico Escort positiva Covid 19 Modica: fate il tampone o il test sierologico

Modica - La notizia dell’escort peruviana positiva al coronavirus rimasta a Modica per 15 giorni e poi partita per Foligno, dove ha scoperto di essere positiva al Covid 19, preoccupa in città. Sono in tanti a voler sapere il nome della donna che naturalmente rimane segreto. L’invito che il sindaco Ignazio Abbate rivolge alle persone che sono state a contatto con la donna è quello di sottoporsi al tampone o al test sierologico. Si tratta dell’unico rimedio per evitare il diffondersi del virus. La donna nei 15 giorni trascorsi a Modica ha vissuto in un appartamentino tra il quartiere San Paolo e via Tirella.L’appello di sottoporsi al tampone o al test sierologico rimane l’unico rimedio per fermare eventuali altri contagi in città poiché il controllo dei tabulati telefonici non è consentito per la privacy. I controlli dei tabulati telefonici vengono effettuati solo per indagini penali.